Tragédia da Voepass em Vinhedo completa um ano sob suspeitas de falhas operacionais Secretaria de Segurança de São Paulo/DivulgaçãoNeste sábado (9), completa-se um ano do trágico acidente aéreo... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 08/08/2025 - 10h58 )

Secretaria de Segurança de São Paulo/DivulgaçãoNeste sábado (9), completa-se um ano do trágico acidente aéreo envolvendo a Voepass em Vinhedo, que resultou na morte de 62 pessoas. O desastre expôs sérias deficiências na manutenção das aeronaves da companhia e evidenciou a sobrecarga de trabalho imposta aos pilotos. No mesmo dia, familiares de todas as vítimas devem se reunir pela primeira vez na cidade onde a aeronave caiu. A programação prevê atos ecumênicos, homenagens e momentos de reflexão. São esperadas mais de 400 pessoas para os eventos, que marcam a memória das vidas perdidas e luta por justiça.

