Tribunal de Contas aprova as contas da Câmara de Limeira relativas a 2023 Foto: Câmara de LimeiraO Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) aprovou, em... Portal Veloz|Do R7 24/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 07h57 )

Foto: Câmara de LimeiraO Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) aprovou, em sessão online realizada nesta terça-feira, 22 de julho, as contas da Câmara Municipal de Limeira referentes ao exercício de 2023. O parecer favorável foi emitido pela Primeira Câmara do TCE-SP, sob relatoria da conselheira-substituta Silvia Monteiro, que destacou os avanços da atual gestão e apresentou voto pela regularidade das contas com recomendações, sendo acompanhado por unanimidade.

