Trump volta a criticar presidente Banco Central americano após alerta sobre tarifas GettyEm uma escalada de tensão, o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente o presidente... Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h17 )

GettyEm uma escalada de tensão, o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou duramente o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, acusando-o de conduzir a política de juros do país de forma “atrasada e errada”. A declaração de Trump, feita nesta quinta-feira (17), surge após Powell expressar preocupação com o impacto das tarifas impostas pelo governo, que, segundo ele, podem elevar a inflação e prejudicar a economia.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

