Unesp divulga calendário para o Vestibular 2026 A Universidade Estadual Paulista (Unesp) definiu as datas dos principais eventos do Vestibular 2026. O... Portal Veloz|Do R7 14/05/2025 - 08h26 (Atualizado em 14/05/2025 - 08h26 ) twitter

Portal Veloz

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) definiu as datas dos principais eventos do Vestibular 2026. O período de inscrições será de 4 de setembro a 8 de outubro de 2025, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). Assim como nos exames para ingresso em 2023, 2024 e 2025, a Unesp oferecerá a videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades do Vestibular 2026!

