Violência contra a mulher: saiba como denunciar ou buscar ajuda em SP

Foto: Divulgação/Governo de SPMulheres vítimas de violência contam com apoio para denunciar e buscar segurança no Estado de São Paulo. Os serviços se expandiram nos últimos dois anos, com mais delegacias, chegada do aplicativo Mulher Segura e o início do protocolo Não se Cale. São 141 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) físicas, sendo 18 delas 24 horas, além de 162 salas DDMs em plantões 24 horas e a DDM online. As moradoras de São Paulo contam ainda com a Cabine Lilás, um serviço exclusivo da Polícia Militar para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar dentro do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

