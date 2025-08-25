Vôlei: Brasil permanece com 100% de aproveitamento no Mundial Divulgação/FIVB A seleção brasileira derrotou a França por 3 sets a 2 (parciais de 21/25,... Portal Veloz|Do R7 25/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 10h59 ) twitter

A seleção brasileira derrotou a França por 3 sets a 2 (parciais de 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13), neste domingo (24), e permanece com 100% de aproveitamento no Campeonato Mundial de vôlei feminino, que está sendo disputado em Chiang Mai (Tailândia). O triunfo também garantiu a presença do Brasil nas oitavas da competição.

