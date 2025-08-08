Volkswagen confirma: nova Amarok terá opção de motor híbrido
SAIC/Divulgação Marca confirma opção eletrificada na Argentina a partir de 2026 A Volkswagen confirmou que a próxima geração da Amarok será produzida na Argentina com motorização híbrida. A informação foi divulgada durante uma reunião entre executivos da montadora e o governo argentino, realizada no Ministério da Economia no dia 5 de agosto. No encontro, o presidente da Volkswagen Argentina, Marcellus Puig, detalhou o plano de investimento de US$ 580 milhões para a fábrica de General Pacheco, região da Grande Buenos Aires, onde a picape e produzida hoje e passa por uma modernização.
