Volkswagen Polo 2026: veja os preços e conteúdos das quatro versões

Compacto perdeu versões para abrir espaço para o Tera e está mais barato. A Volkswagen reorganizou a linha do Polo 2026 no Brasil, que passa a ser oferecida em quatro versões: Track, Robust (para um segmento específico), Sense e Highline topo de linha. A marca também anunciou redução de preços em função da nova alíquota do IPI Verde, o que beneficia o Polo Track cujas vendas cresceram 101% nas últimas semanas de julho.

