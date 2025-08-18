Sete dicas para controlar a ansiedade antes dos vestibulares Optar por atividades prazerosas dias antes do exame pode diminuir a tensão e até potencializar o desempenho dos candidatos JR 24H|R7 18/08/2025 - 18h31 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sono com qualidade pode ajudar candidatos a obter alto desempenho nos vestibulares

Quem nunca ficou ansioso para uma prova? A época dos vestibulares está se aproximando, e muitos estudantes podem estar preocupados quanto ao desempenho nos exames. O Jornal Da Record dá dicas para ajudar a driblar a ansiedade antes e durante as provas que ocorrem no fim do ano.

Para conseguir um bom desempenho, os candidatos devem ficar atentos aos seguintes pontos:

1. Sono de qualidade

Para garantir qualidade em alguma atividade do dia, seja no estudo ou no trabalho, é necessário uma boa noite de sono. Além disso, é importante manter uma alimentação saudável, investir em uma rotina de exercícios físicos e não se esquecer dos momentos de lazer.

A privação do sono pode comprometer a memória. Sendo assim, o estudante que escolhe dormir poucas horas, provavelmente poderá não lembrar de algum conteúdo que estudou. Principalmente para os adolescentes, é fundamental dormir ao menos 8 horas por noite.

‌



2. Atividades prazerosas

Da mesma forma, vale investir na descontração. De dois a três dias antes da prova o indicado é fazer atividades prazerosas, sair com os amigos e não realizar tarefas que possam gerar estresse e ansiedade. Como a maioria dos alunos estuda durante todo o ano, o ideal é descansar antes de fazer o exame.

Momento de lazer e descanso é fundamental

Também é recomendado checar o local da prova com antecedência. Assim, o estudante terá uma ideia de quanto tempo vai gastar para chegar e se vale ir com transporte público ou de carro, evitando atrasos.

‌



3. Controlar a respiração

É hora de respirar fundo. A respiração ajuda a controlar a ansiedade. Uma técnica simples e que pode beneficiar é respirar profundamente pelo nariz, contar cinco segundos e soltar lentamente o ar pela boca. Uma sequência que pode ser repetida diversas vezes.

4. Alimentação saudável

Não é mais segredo que ter uma boa alimentação traz muitos benefícios à saúde. Antes da prova, é importante cuidar ainda mais da alimentação e não cometer exageros. O estudante deve tentar comer o mais saudável possível até para evitar desconfortos na hora da prova.

‌



5. Assistir a filmes e séries

Pode preparar as cobertas e escolher o gênero que mais lhe agrada; é hora de assistir a filmes, séries ou qualquer outro conteúdo que possa distrair.

Boa pedida é assistir a filmes e séries

A recomendação aos estudantes é que tirem um tempo para o lazer. Todo o esforço intelectual e mental deve ser desenvolvido no dia do exame, então uma boa pedida é aproveitar o tempo antes da prova para ver filmes ou qualquer outra coisa que diminua a ansiedade.

Ter um tempo para descansar nessas últimas semanas também trará resultados melhores no Enem.

6. Positividade

Nada de negativismo agora. Muitas dúvidas passam pela cabeça dos estudantes sobre o desempenho na prova. É comum se manter crítico e ansioso sobre os resultados. Contudo, o ideal é deixar os pensamentos de lado e se manter confiante, focado em fazer o melhor possível com dedicação.

7. Ler um livro ou ir para a academia?

Após revisar o conteúdo, vale ler, malhar ou apenas descansar. O importante é ter tempo para relaxar. Se o estudante prefere ler, tudo bem. Caso decida fazer atividades físicas, também é uma ótima opção.

Confira o Jornal da Record de segunda a sexta-feira, às 19h55, e aos sábados, a partir das 19h45