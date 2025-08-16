Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Ações do Banco do Brasil sobem 4% após queda nos lucros

Presidente Tarciana Medeiros recomenda compra de ações mesmo com queda anual

JR 24H|Do R7

No dia seguinte à apresentação dos resultados do trimestre que apontam uma queda anual de 60% nos lucros, as ações do Banco do Brasil subiram 4% na Bolsa de Valores, num aparente paradoxo. Analistas avaliam que há expectativa de melhora até o final do ano. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, descartou interferência política e recomendou: “Quem tem ações do BB, mantenha. Quem não tem, compre".

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • BB (Banco do Brasil)
  • Brasil
  • PlayPlus
  • Presidente
  • RecordPlus
  • Tarciana Medeiros

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.