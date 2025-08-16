Ações do Banco do Brasil sobem 4% após queda nos lucros

No dia seguinte à apresentação dos resultados do trimestre que apontam uma queda anual de 60% nos lucros, as ações do Banco do Brasil subiram 4% na Bolsa de Valores, num aparente paradoxo. Analistas avaliam que há expectativa de melhora até o final do ano. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, descartou interferência política e recomendou: “Quem tem ações do BB, mantenha. Quem não tem, compre".



