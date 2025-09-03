Logo R7.com
Anatel determina que todas as operadoras precisam aderir até novembro ao sistema ‘Não Me Perturbe’

O sistema servirá como plataforma oficial do setor contra chamadas indesejadas

JR 24H|Do R7

A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que todas as operadoras precisam aderir até novembro ao sistema "Não Me Perturbe", em que consumidores podem optar por não receber chamadas de empresas. A regra, que só valia para grandes companhias de serviços de telecomunicações e financeiros, vai precisar ser adotada inclusive por empresas de pequeno porte. Agora o sistema servirá como plataforma oficial do setor contra chamadas indesejadas.

