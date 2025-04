Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta sexta (18)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: O IML de São Paulo confirmou a identidade de um corpo encontrado na zona leste da capital como sendo de Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos. Bruna fazia mestrado na Universidade de São Paulo e estava desaparecida desde o último domingo (13), após sair da casa do namorado. E ainda: Polícia faz a maior apreensão de cocaína do ano no estado de Goiás.



