Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (20)

Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por tentativa de atrapalhar o inquérito do golpe

JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar pedido de asilo na Argentina. Em áudio, pastor Silas Malafaia xinga Eduardo Bolsonaro e faz ameaça. Em outro áudio, Jair Bolsonaro diz a Malafaia que sem anistia não haverá negociação sobre tarifaço. E ainda: Deputados aprovam o projeto de lei que aumenta a proteção de menores nas redes sociais.

