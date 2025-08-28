Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (27)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Lei que amplia a proteção de menores nas redes sociais é aprovada no Senado e texto endurece as regras para plataformas digitais. Comissão do Senado aprova PL que acaba com pagamento de fiança em crimes relacionados a pedofilia. CPMI do INSS volta aos trabalhos para ouvir defensora pública Patrícia Bettin Chaves. E ainda: Senadora Damares Alves revela ter sido diagnosticada com câncer de mama.