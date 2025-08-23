Logo R7.com
Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (22)

Presidente Lula convoca reunião ministerial para discutir tarifaço

JR 24H

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Presidente Lula convoca reunião ministerial para discutir tarifaço e escalada de atritos com o governo americano. Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes defendem a independência do Poder Judiciário do país. Carla Zambelli é novamente condenada pelo STF e cumpre pena de 5 anos e 3 meses. E ainda: Nicolás Maduro convoca população da Venezuela para processo nacional de alistamento.

