Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta sexta (29)

Governo apresenta proposta de orçamento para 2026 com aumento acima de 7% no salário-mínimo

JR 24H|Do R7

Confira nesta edição do JR 24 Horas: União Brasil pressiona por saída de ministros e pode determinar desembarque do governo na semana que vem. Comitiva de mais de 100 empresários brasileiros decola para o Washington sob temor de retaliação prevista pelo Planalto. Justiça dos Estados Unidos considera maior parte das tarifas de Donald Trump ilegal, mas mantém cobrança por período determinado. E ainda: O Centro de Liderança Pública divulgou o ranking de competitividade de municípios que avalia as melhores cidades do Brasil.

