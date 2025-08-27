Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta terça (26)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Chanceler Mauro Vieira critica o tarifaço americano e diz que não haverá interferência no Judiciário. Senado vota nesta quarta PL que cria regras para proteção de crianças e adolescentes na internet. Câmara deve votar nesta quarta a PEC que acaba com foro privilegiado de parlamentares. E ainda: RECORD Talks debate desafios ambientais, turismo sustentável e COP30.