Atlético Mineiro anuncia Jorge Sampaoli como novo treinador
Treinador argentino retorna ao clube para sua segunda passagem com contrato até 2027
O Atlético Mineiro tem um novo técnico. O clube anunciou na noite desta terça-feira (2) a volta do treinador Jorge Sampaoli. O argentino, de 65 anos, chega para a segunda passagem no Galo, onde foi campeão mineiro em 2020. Ele assume no lugar de Cuca, demitido na semana passada. O contrato com o clube foi firmado até o fim de 2027.
