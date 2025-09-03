Logo R7.com
Atlético Mineiro anuncia Jorge Sampaoli como novo treinador

Treinador argentino retorna ao clube para sua segunda passagem com contrato até 2027

JR 24H|Do R7

O Atlético Mineiro tem um novo técnico. O clube anunciou na noite desta terça-feira (2) a volta do treinador Jorge Sampaoli. O argentino, de 65 anos, chega para a segunda passagem no Galo, onde foi campeão mineiro em 2020. Ele assume no lugar de Cuca, demitido na semana passada. O contrato com o clube foi firmado até o fim de 2027. 

