Audiência de custódia do influenciador Hytalo Santos acontece neste sábado (16)

Acontece neste sábado (16) a audiência de custódia do influenciador Hytalo Santos e do companheiro dele, Israel Nata Vicente, conhecido como “Euro”. Os dois estão presos por suspeita de exploração de menores, em vídeos divulgados na internet. A Policia Civil cumpriu os mandados de prisão preventiva na manhã desta sexta-feira (15), de acordo com a ordem da justiça da Paraíba. Eles estavam em uma casa de luxo em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a polícia, eles estavam no local havia dois dias.



