Banco Central rejeita proposta de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília

O Banco Central rejeitou a compra de 58% do capital total do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. A decisão foi tomada depois de mais de cinco meses de análise. A autorização era necessária para que o negócio fosse concretizado. O BRB destacou que já solicitou acesso à íntegra da decisão do BC para avaliar os fundamentos e definir as alternativas.



