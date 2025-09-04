Logo R7.com
Banco Central rejeita proposta de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília

Decisão foi tomada após cinco meses de análise e impede a concretização do negócio

JR 24H|Do R7

O Banco Central rejeitou a compra de 58% do capital total do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. A decisão foi tomada depois de mais de cinco meses de análise. A autorização era necessária para que o negócio fosse concretizado. O BRB destacou que já solicitou acesso à íntegra da decisão do BC para avaliar os fundamentos e definir as alternativas. 

