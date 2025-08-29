Brasil e México chegam a acordo sobre necessidade de visto de brasileiros em viagens ao país

A comitiva brasileira enviada ao México, chegou a um acordo para pôr fim à necessidade de visto prévio de brasileiros em viagens ao país. As discussões sobre relações comerciais também avançaram. No último dia de negociações, a comitiva teve como foco ampliar os contratos de exportação. Em julho, houve um aumento de 29 % em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dois países são as maiores economias da América Latina. O México é o sexto (atualizaram com os acordos desta quinta-feira) destino das exportações brasileiras. Do total de US$ 337 bilhões em exportações brasileiras no ano passado, quase US$ 8 bilhões foram para o território mexicano. Entre os principais produtos está a carne de aves. O México agora vai abrir o mercado para importar também proteína em pó para a produção de ração animal. À tarde, em um encontro a portas fechadas com Alckmin, a presidente do México Claudia Sheinbaum atendeu a um pedido para a concessão de vistos eletrônicos para brasileiros que queiram visitar o país. Desde 2022, para retirar o documento, era preciso comparecer pessoalmente à embaixada, que fica em Brasília. A exigência reduziu em 100 mil o número de visitantes brasileiros ao México em um período de dois anos.



