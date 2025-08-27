Câmara deve votar nesta quarta (27) PEC que acaba com foro privilegiado de parlamentares

A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (27) a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado para prefeitos, senadores, deputados, governadores e juízes no caso de crimes comuns. O texto já foi aprovado pelo Senado em 2017, e se passar sem alterações pela Câmara, será promulgado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!