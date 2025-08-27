Logo R7.com
Câmara deve votar nesta quarta (27) PEC que acaba com foro privilegiado de parlamentares

O texto já foi aprovado pelo Senado em 2017, e se passar sem alterações pela Câmara, será promulgado

JR 24H|Do R7

A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (27) a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado para prefeitos, senadores, deputados, governadores e juízes no caso de crimes comuns. O texto já foi aprovado pelo Senado em 2017, e se passar sem alterações pela Câmara, será promulgado.

