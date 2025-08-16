Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Chuva em João Pessoa (PB) supera expectativa mensal em um único dia

Acumulado de 212 mm causa alagamentos e transtornos na população da Paraíba

JR 24H|Do R7

Somente nesta sexta-feira (15) choveu em João Pessoa mais do que a metade do esperado para o mês de agosto inteiro. O acumulado em 24 horas na região metropolitana da capital paraibana foi de mais de 212 milímetros de chuva, o maior volume do ano. O temporal provocou diversos pontos de alagamento e trouxe transtornos à população. A previsão é de mais chuva nos próximos dias.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alagamentos
  • Chuvas
  • João Pessoa
  • Paraíba
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.