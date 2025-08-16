Chuva em João Pessoa (PB) supera expectativa mensal em um único dia

Somente nesta sexta-feira (15) choveu em João Pessoa mais do que a metade do esperado para o mês de agosto inteiro. O acumulado em 24 horas na região metropolitana da capital paraibana foi de mais de 212 milímetros de chuva, o maior volume do ano. O temporal provocou diversos pontos de alagamento e trouxe transtornos à população. A previsão é de mais chuva nos próximos dias.



