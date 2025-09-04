Comissão Europeia apresenta versão final de acordo comercial com o Mercosul

A Comissão Europeia apresentou a versão final do acordo comercial com o Mercosul. O texto agora vai ser analisado pelos 27 países membros da União Europeia. Se aprovado, o acordo vai criar a maior área de livre comércio do mundo. O texto prevê limites a importações agrícolas para reduzir a resistência de países como a França. O documento também precisa ser ratificado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.



