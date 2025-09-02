CPMI do INSS aprova pedidos de prisão preventiva de 21 suspeitos de envolvimento nas fraudes
Pedidos serão enviados à Polícia Federal e ao relator do caso no STF, André Mendonça
A CPMI do INSS aprovou na noite desta segunda-feira (1º/09) os pedidos de prisão preventiva de 21 pessoas suspeitas de envolvimento nas fraudes. Os pedidos serão enviados à Polícia Federal e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso no STF, que é quem decide se os suspeitos serão presos.
Entre os citados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, o operador Antônio Carlos Camilo Antunes (conhecido como Careca do INSS) e Maurício Camisotti, apontado como beneficiário do esquema.
Na próxima semana, a CPMI deve ouvir o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi.
