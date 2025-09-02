CPMI do INSS aprova pedidos de prisão preventiva de 21 suspeitos de envolvimento nas fraudes

A CPMI do INSS aprovou na noite desta segunda-feira (1º/09) os pedidos de prisão preventiva de 21 pessoas suspeitas de envolvimento nas fraudes. Os pedidos serão enviados à Polícia Federal e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso no STF, que é quem decide se os suspeitos serão presos.