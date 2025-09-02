Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

CPMI do INSS aprova pedidos de prisão preventiva de 21 suspeitos de envolvimento nas fraudes

Pedidos serão enviados à Polícia Federal e ao relator do caso no STF, André Mendonça

JR 24H|Do R7

A CPMI do INSS aprovou na noite desta segunda-feira (1º/09) os pedidos de prisão preventiva de 21 pessoas suspeitas de envolvimento nas fraudes. Os pedidos serão enviados à Polícia Federal e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso no STF, que é quem decide se os suspeitos serão presos. 

Entre os citados estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, o operador Antônio Carlos Camilo Antunes (conhecido como Careca do INSS) e Maurício Camisotti, apontado como beneficiário do esquema. 

Na próxima semana, a CPMI deve ouvir o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi. 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito)
  • INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)
  • PF (Polícia Federal)
  • Polícia
  • PF (Polícia Federal)
  • Presidente
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.