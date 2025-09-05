CPMI do INSS: Depoimento de dois suspeitos de fraudes na Previdência já tem data

A CPMI do INSS marcou o depoimento de dois dos principais suspeitos de participar do esquema de fraudes na Previdência. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti. Nesta quinta (4), uma representante da Controladoria-Geral da União manifestou preocupação com o crédito consignado.

"Espero muito que nessa oitiva eles possam trazer respostas e que estejam preparados pra poder confessar aquilo que eles fizeram e eu acredito sinceramente que no dia 15 de setembro e no dia 18 a gente vai ter uma nova etapa da CPMI com esses dois depoimentos", disse o vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Jr (PSB-MA).

"O escopo do trabalho sempre foi descontos associativos e os consignados e hoje, tecnicamente falando, a CGU demonstrou que os consignados podem ser um grande problema (emenda) os brasileiros querem saber se continuam sendo roubados", completa o relator deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL).

