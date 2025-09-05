Defensores da anistia buscam apoio no Congresso
Atuação de Tarcísio de Freitas tem peso importante para debate em torno do projeto de anistia
A atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas teve peso importante para restabelecer o debate em torno do projeto de anistia. O governador desembarcou em Brasília na terça (2), primeiro dia do julgamento de Bolsonaro e liderou as articulações em torno do novo texto, que seria votado depois do dia 12 de setembro, quando termina o julgamento. Tarcísio prosseguiu nas conversas políticas com a cúpula do Congresso também na quarta em busca de um amplo acordo político.
Em 2023, o Supremo Tribunal Federal definiu que os crimes contra o estado democrático de direito não podem ser anistiados nem perdoados por meio do indulto presidencial. A jurisprudência foi firmada quando o Supremo julgou recurso contra o indulto concedido por Bolsonaro a Daniel Silveira. O perdão presidencial, neste caso, foi considerado inconstitucional e o então deputado federal continuou preso por determinação do STF.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas