Defensores da anistia buscam apoio no Congresso

A atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas teve peso importante para restabelecer o debate em torno do projeto de anistia. O governador desembarcou em Brasília na terça (2), primeiro dia do julgamento de Bolsonaro e liderou as articulações em torno do novo texto, que seria votado depois do dia 12 de setembro, quando termina o julgamento. Tarcísio prosseguiu nas conversas políticas com a cúpula do Congresso também na quarta em busca de um amplo acordo político.