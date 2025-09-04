Defesas de Bolsonaro e ex-ministros questionam provas no segundo dia de julgamento

O segundo dia de julgamento do chamado núcleo crucial da tentativa de golpe foi marcado pela argumentação das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de três ex-ministros de Estado. A defesa de Bolsonaro afirmou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal que as supostas contradições do tenente-coronel Mauro Cid deveriam anular o acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal. O advogado Celso Vilardi defendeu que a minuta golpista, que previa a decretação de estado de sítio e a prisão de autoridades, ficou apenas nas palavras de Cid e que não existem provas de que Bolsonaro tenha tramado um golpe.

O advogado de Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, destacou o pouco tempo que teve para analisar a ação. Para a PGR, Braga Netto era o responsável pela coordenação das ações mais violentas do grupo. A defesa do ex-ministro-chefe do gabinete de segurança institucional, Augusto Heleno, afirmou que não existem provas para vincular o general à tentativa de golpe. Para a PGR, o militar tinha papel ativo nas articulações. O advogado de Heleno criticou a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu os depoimentos das testemunhas. Já a defesa de Paulo Sérgio Nogueira afirmou que o ex-ministro da Defesa tentou demover Jair Bolsonaro de adotar medidas de exceção.

O julgamento vai ser retomado na terça-feira da semana que vem (9) com o voto do relator, Alexandre de Moraes. A expectativa é que Moraes use toda a sessão da manhã de terça para rebater os argumentos de cada advogado. Depois de Moraes, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. O resultado deve ser divulgado na sexta-feira da semana que vem (12).

