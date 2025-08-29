Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Em viagem ao México, vice-presidente Geraldo Alckmin comenta o uso da Lei da Reciprocidade

"O presidente Lula tem nos orientado, primeiro: soberania nacional. O Brasil não abre mão da sua soberania", disse

JR 24H|Do R7

Em viagem ao México, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está à frente do comitê de negociações com os Estados Unidos, falou sobre o uso da lei da reciprocidade. "O presidente Lula tem nos orientado, primeiro: soberania nacional. O Brasil não abre mão da sua soberania. No estado democrático, os poderes são separados. Separação dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. E do outro lado diálogo. E negociação. Essa é a disposição do Brasil. Espero que isso possa ajudar que a gente acelere o diálogo e a negociação".

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasil
  • Estados Unidos
  • Geraldo Alckmin
  • Internacional (time)
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • México
  • Nacional
  • Presidente

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.