Em viagem ao México, vice-presidente Geraldo Alckmin comenta o uso da Lei da Reciprocidade

Em viagem ao México, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está à frente do comitê de negociações com os Estados Unidos, falou sobre o uso da lei da reciprocidade. "O presidente Lula tem nos orientado, primeiro: soberania nacional. O Brasil não abre mão da sua soberania. No estado democrático, os poderes são separados. Separação dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. E do outro lado diálogo. E negociação. Essa é a disposição do Brasil. Espero que isso possa ajudar que a gente acelere o diálogo e a negociação".



