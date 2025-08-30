Empresários viajam aos EUA na próxima semana para articular uma reação ao tarifaço
Comitiva de mais de 100 representantes do setor exportador busca articular reação contra tarifas dos EUA
Empresários que estão de malas prontas para Washington receberam com apreensão a notícia de que o governo brasileiro voltou a cogitar a hipótese de retaliação contra os Estados Unidos. Uma comitiva de mais de 100 representantes do setor exportador prepara uma viagem à capital americana para articular uma reação ao tarifaço e conter novas sanções.
Representantes de grandes corporações temem que a iniciativa do Planalto piore o ambiente político para as negociações e acabe por escalar a crise. Entre as projeções também está o risco de a Casa Branca agravar a taxação após eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas