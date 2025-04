Goiás: polícia faz a maior apreensão de cocaína do ano no estado

Quatro suspeitos foram presos com 500 kg de cocaína, em Goiás. De acordo com a polícia, essa foi a maior apreensão de cocaína do ano no estado. Segundo a investigação da Polícia Federal, a cocaína foi trazida da Bolívia por uma aeronave que pousou em uma pista utilizada por aviões agrícolas. A droga foi transferida para um caminhão carregado de arroz. Quando os policiais chegaram, a aeronave já tinha decolado.



