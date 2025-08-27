Logo R7.com
Governo de SP anuncia ampliação da tabela SUS Paulista para hospitais municipais

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas no Congresso Estadual de Municípios, na capital paulista

JR 24H|Do R7

O governo de São Paulo anunciou a ampliação da tabela SUS Paulista para hospitais e entidades municipais. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas no Congresso Estadual de Municípios, na capital paulista. Com a medida, cerca de 100 hospitais em mais de 70 cidades serão incluídos e passam a receber valores até cinco vezes maiores que os previstos na tabela nacional do SUS.

