Janela de transferências no futebol brasileiro termina nesta terça (2)

A janela de transferências no futebol brasileiro terminou nesta terça-feira (2). O São Paulo trouxe de volta o argentino Rigoni. Na disputa pelo título do Brasileirão, o Cruzeiro anunciou três reforços: o lateral-direito Kauã Moraes, o meio-campo Ryan Guilherme e o atacante equatoriano, Keny Arroyo.