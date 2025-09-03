Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Janela de transferências no futebol brasileiro termina nesta terça (2)

São Paulo traz Rigoni de volta; Cruzeiro apresenta três reforços; e Vasco se reforça para tentar escapar do rebaixamento

JR 24H|Do R7

A janela de transferências no futebol brasileiro terminou nesta terça-feira (2). O São Paulo trouxe de volta o argentino Rigoni. Na disputa pelo título do Brasileirão, o Cruzeiro anunciou três reforços: o lateral-direito Kauã Moraes, o meio-campo Ryan Guilherme e o atacante equatoriano, Keny Arroyo. 

Tentando fugir da zona de rebaixamento, o Santos fechou os empréstimos do meio-campo Victor Hugo, do atacante argentino Lautaro Díaz e a contratação do zagueiro Alexis Duarte. 

E o Vasco apresentou mais dois jogadores: o zagueiro colombiano Carlos Cuesta e o atacante Matheus França.  



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • vasco-da-gama
  • Brasileirão
  • Cruzeiro
  • França
  • Futebol
  • João Pedro (atacante)
  • Santos (time)
  • São Paulo (time)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.