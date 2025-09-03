Janela de transferências no futebol brasileiro termina nesta terça (2)
São Paulo traz Rigoni de volta; Cruzeiro apresenta três reforços; e Vasco se reforça para tentar escapar do rebaixamento
A janela de transferências no futebol brasileiro terminou nesta terça-feira (2). O São Paulo trouxe de volta o argentino Rigoni. Na disputa pelo título do Brasileirão, o Cruzeiro anunciou três reforços: o lateral-direito Kauã Moraes, o meio-campo Ryan Guilherme e o atacante equatoriano, Keny Arroyo.
Tentando fugir da zona de rebaixamento, o Santos fechou os empréstimos do meio-campo Victor Hugo, do atacante argentino Lautaro Díaz e a contratação do zagueiro Alexis Duarte.
E o Vasco apresentou mais dois jogadores: o zagueiro colombiano Carlos Cuesta e o atacante Matheus França.
