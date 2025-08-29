Lula autoriza uso da Lei da Reciprocidade contra o tarifaço de Trump

O presidente Lula autorizou o uso da lei da reciprocidade contra o tarifaço de Donald Trump. A partir de agora a Câmara de comércio exterior do Brasil vai ter 30 dias para avaliar se a tarifa norte-americana se enquadra ou não em casos em que a lei da reciprocidade pode ser aplicada. O Itamaraty vai comunicar oficialmente os Estados Unidos sobre a decisão nesta sexta-feira (29). A lei da reciprocidade foi sancionada pelo presidente Lula em abril. Na prática, permite que Brasil responda a medidas unilaterais de outros países que prejudiquem a economia. Entre as possíveis sanções estão a imposição de tarifas sobre importações, a suspensão de concessões comerciais e investimentos. Internamente, o governo não descarta negociações antes de aplicar a lei. A avaliação é que ao notificar os Estados Unidos, o diálogo possa realmente acontecer. Caso não haja acordo, a ideia é seguir com a aplicação plena da lei.



