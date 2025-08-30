Mais da metade dos brasileiros dizem buscar trabalho extra para complementar a renda mensal

Mais da metade da população faz o chamado “bico” para complementar a renda mensal, segundo o resultado de uma pesquisa sobre desigualdade no Brasil. Foram entrevistadas 3500 pessoas nas dez maiores capitais. 57% disseram que a renda aumentou ou ficou estável nos últimos 12 meses. No entanto, mais da metade (56%) respondeu que teve que fazer atividades extras para aumentar a renda. Faxina, jardinagem e manutenção são as mais comuns.

”Nós temos um quadro em que essa renda ou ela não é uma renda estável, ou ela é uma renda insuficiente. E isso, ele vai muito em linha, principalmente com o aumento do custo dos preços dos alimentos, da inflação, que é aquilo que pega realmente no bolso do brasileiro”, explica o diretor da pesquisa, Vitor Hugo Neia.

“Isso mostra que, apesar da renda vir evoluindo ao longo do tempo, isso acontece de uma forma bastante lenta. Ou seja, não é algo que é tão perceptível no nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, a gente tem uma desigualdade ainda muito elevada. Então, por conta da concentração de renda, nós temos ali pessoas com mais poder aquisitivo convivendo com pessoas em situação de pobreza. E no caso das grandes cidades, especialmente de São Paulo, nós tivemos, nos últimos anos, um aumento bastante expressivo da população em situação”, finaliza.

