Partidos pressionam por saída de ministros do governo

Os ministros do União Brasil: Celso Sabino (do Turismo), Frederico de Siqueira Filho (Comunicações) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) podem ser levados a deixar o governo até a quarta-feira da semana que vem.

A bancada do partido na Câmara e a cúpula da legenda pressionam pelo desembarque do governo, embora os três ministros resistam. A pressão do comando da legenda esbarra em aliados importantes de Lula, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, um dos principais nomes do União Brasil que formou uma federação com o PP.

Os progressistas, por sua vez, têm André Fufuca no ministério do Esporte, além da presidência da Caixa, com Antônio Carlos Fernandes, uma indicação de Arthur Lira. O movimento pelo desembarque das siglas surgiu depois de cobrança do presidente Lula, que exigiu que os ministros defendessem o governo ou deixassem seus cargos.

