Pesquisa aponta intenções de voto para governo do Rio Grande do Sul
Instituto Real Time Big Data divulga resultados sobre candidatos ao governo em 2026
Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela RECORD, mostra as intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul nas eleições do ano que vem. No primeiro cenário estimulado, quando são apresentados os nomes de possíveis candidatos, o deputado federal Luciano Zucco (PL) aparece em primeiro lugar com 26%, seguido por Juliana Brizola (PDT) com 20%. Edegar Pretto (PT) tem 19% e Gabriel Souza (MDB) tem 12%. Paula Mascarenhas (PSDB) e Covatti Filho (PP) aparecem empatados com 4%. Já 6% disseram que votariam nulo ou em branco, enquanto 9% não souberam ou não responderam.
No segundo cenário, Luciano Zucco (PL) lidera com 24%, seguido pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) com 21%. Juliana Brizola (PDT) tem 20% e Edegar Pretto (PT) tem 18%. Paula Mascarenhas (PSDB) e Covatti Filho (PP) aparecem com 3% cada. Nulos e brancos somam 5%. Já 6% não souberam dizer ou não opinaram.
Foram ouvidas 1200 pessoas entre os dias 2 e 3 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. E a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.
