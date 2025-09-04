Pesquisa aponta intenções de voto para governo do Rio Grande do Sul

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela RECORD, mostra as intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul nas eleições do ano que vem. No primeiro cenário estimulado, quando são apresentados os nomes de possíveis candidatos, o deputado federal Luciano Zucco (PL) aparece em primeiro lugar com 26%, seguido por Juliana Brizola (PDT) com 20%. Edegar Pretto (PT) tem 19% e Gabriel Souza (MDB) tem 12%. Paula Mascarenhas (PSDB) e Covatti Filho (PP) aparecem empatados com 4%. Já 6% disseram que votariam nulo ou em branco, enquanto 9% não souberam ou não responderam.

No segundo cenário, Luciano Zucco (PL) lidera com 24%, seguido pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) com 21%. Juliana Brizola (PDT) tem 20% e Edegar Pretto (PT) tem 18%. Paula Mascarenhas (PSDB) e Covatti Filho (PP) aparecem com 3% cada. Nulos e brancos somam 5%. Já 6% não souberam dizer ou não opinaram.

Foram ouvidas 1200 pessoas entre os dias 2 e 3 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. E a margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

