Prefeitos de municípios afetados pelo tarifaço dos EUA se reúnem com o presidente do BNDES no RJ

Prefeitos de municípios afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos se reuniram com o presidente do BNDES. O encontro, no Rio de Janeiro, foi para tratar das medidas que integram o plano Brasil Soberano, anunciadas na semana passada para apoiar exportadores prejudicados. O BNDES apresentou aos municípios os detalhes das linhas de crédito disponibilizadas para financiar capital de giro e investimentos na atividade produtiva, além da aquisição de máquinas e equipamentos, e a busca por novos mercados. Ao todo, o BNDES vai oferecer R$ 40 bilhões de reais em financiamentos.



