Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Primeira edição dos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides começa na China com participação brasileira

Representantes do Brasil competem em diversas modalidades até domingo, incluindo atletismo e boxe

JR 24H|Do R7

Começou nesta sexta-feira (15), na China, os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides. Como nos jogos tradicionais, houve cerimônia de abertura com música e dança, além do desfile das delegações. Ao todo, 280 equipes de 16 países, entre eles o Brasil, participam até domingo de 26 competições. Entre as modalidades está atletismo e boxe.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Atletismo
  • Brasil
  • China
  • Futebol
  • Música
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.