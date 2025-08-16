Primeira edição dos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides começa na China com participação brasileira

Começou nesta sexta-feira (15), na China, os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides. Como nos jogos tradicionais, houve cerimônia de abertura com música e dança, além do desfile das delegações. Ao todo, 280 equipes de 16 países, entre eles o Brasil, participam até domingo de 26 competições. Entre as modalidades está atletismo e boxe.



