Putin acusa EUA de usar guerra da Ucrânia como desculpa para impor tarifas sobre Brasil

Presidente russo comenta desentendimentos entre Trump e governo brasileiro em coletiva na China

JR 24H|Do R7

Em uma coletiva de imprensa, em viagem à China, o presidente russo Vladimir Putin acusou os Estados Unidos de usarem a guerra da Ucrânia como desculpa para impor tarifas a diversos países, incluindo o Brasil.   

Putin disse que há desentendimentos entre Trump e o atual governo brasileiro por causa das acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. “O que a Ucrânia tem a ver com isso?”, perguntou o presidente russo. Apesar da declaração, na carta de Trump avisando o Brasil sobre as tarifas, não há qualquer menção à guerra na Ucrânia. 



