RECORD Talks debate desafios ambientais, turismo sustentável e COP30

A RECORD promoveu o evento em Brasília

JR 24H

Faltando dois meses e meio para a COP30, em Belém, a RECORD promoveu um evento em Brasília para discutir os desafios ambientais e o turismo sustentável. Lideranças e especialistas se reuniram para tratar do desenvolvimento econômico e social e os desafios ambientais. O presidente da RECORD, Luiz Cláudio Costa, abriu o RECORD Talks destacando a oportunidade para o Brasil se reafirmar como protagonista ambiental no mundo.

