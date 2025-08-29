Logo R7.com
Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar ameaça dar voz de prisão ao delegado da PF Bruno Bergamaschi

A ameaça aconteceu quando o delegado se recusou a dar informações sigilosas

JR 24H|Do R7

Os ânimos ficaram exaltados na CPMI do INSS nesta quinta-feira (28). O relator, deputado Alfredo Gaspar, ameaçou dar voz de prisão ao delegado da Polícia Federal, Bruno Bergamaschi, responsável pela investigação das fraudes. A ameaça aconteceu quando o delegado se recusou a dar informações sigilosas. Durante a sessão, um habeas corpus do ministro André Mendonça, do STF, chegou, liberando o delegado a falar somente sobre o que já se tornou público para não atrapalhar as investigações. Antes, a defensora pública Patrícia Bettin Chaves foi ouvida na comissão e disse que identificou os primeiros descontos ilegais de seis anos atrás.

