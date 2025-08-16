Reunião entre Trump e Putin no Alasca termina sem consenso sobre a Ucrânia

A reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin, no Alasca, terminou sem acordo sobre o fim da guerra na Ucrânia. Agora, Trump disse que tem telefonemas a fazer, citando o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, e os países da Otan, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O encontro histórico gerou expectativa sobre a possibilidade de paz para os ucranianos, mas, acabou sem uma definição. Putin chegou a dizer que houve progresso nas negociações, mas não deu detalhes. Trump confirmou que a reunião foi produtiva. E no final da coletiva, o republicano disse que vai novamente se encontrar com Putin em breve. Em resposta, o presidente russo sugeriu que a próxima reunião aconteça em Moscou. Mas, nenhuma data foi definida.



