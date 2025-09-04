Sala onde aconteceu o encontro entre Putin e Kim Jong-un passa por limpeza de protocolo

Após a reunião entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente russo Vladimir Putin, a sala usada no encontro passou por um protocolo de limpeza. Funcionários do governo norte-coreano ficaram encarregados de eliminar vestígios de DNA e impressões digitais do ditador. Cadeiras, uma mesa, uma bancada e objetos tocados por Kim Jong-un passaram por uma limpeza antes do ambiente ser liberado.



