Senado vota nesta quarta (27) PL que cria regras para proteção de crianças na internet
O anúncio foi feito pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre
Deve ser votado nesta quarta-feira (27) no Senado o projeto de lei que cria regras para proteção de crianças e adolescentes na internet. O anúncio foi feito pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre. O projeto obriga as redes sociais a adotar o chamado "dever de cuidado", que são medidas para prevenir o acesso de menores a conteúdos como pornografia, bullying, incentivo ao suicídio e jogos de azar. O texto do PL da Adultização já foi aprovado na Câmara na semana passada e voltou ao Senado após modificações.
