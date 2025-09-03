SSP-SP deve notificar cerca de 700 pessoas por uso de celulares com queixas de roubo
Devolução de celulares roubados faz parte do programa SP Mobile, em São Paulo
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo deve notificar cerca de 700 pessoas em todo o estado por estarem usando celulares com queixas de roubo ou furto. A ação faz parte de uma nova fase do programa SP Mobile. Os aparelhos foram identificados em um cruzamento de dados com as operadoras de telefonia.
Os notificados vão ter três dias úteis para devolver o celular de forma voluntária. Caso isso não aconteça, policiais vão fazer ações para apreender os aparelhos. Os responsáveis devem responder por crime de receptação. Desde o início da operação, em junho, cerca de 3500 celulares foram recuperados. Mais da metade já foi devolvida às vítimas.
