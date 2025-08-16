Trump menciona Putin e Zelensky em proposta de reunião para paz

Em entrevista a uma emissora de TV americana, Donald Trump disse que tanto o presidente russo, Vladimir Putin, quanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, querem que ele participe de uma futura reunião com os dois para discutir um caminho para a paz. Trump também considerou adiar a imposição de sanções econômicas à Rússia, uma medida que usava para pressionar Putin a chegar a um acordo. E o republicano disse ainda que cabe a Zelensky negociar um cessar-fogo.



