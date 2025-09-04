Trump pede à Suprema Corte manutenção de tarifas de emergência

O presidente americano Donald Trump pediu à Suprema Corte que mantenha as tarifas de emergência, depois de duas derrotas em tribunais inferiores. A Corte, de maioria conservadora, deve decidir se a lei de poderes econômicos de emergência autoriza o presidente a impor taxas unilaterais. As tarifas seguem em vigor até outubro.



