Trump pede à Suprema Corte manutenção de tarifas de emergência

Presidente norte-americano enfrenta derrotas em tribunais inferiores sobre taxas unilaterais

JR 24H|Do R7

O presidente americano Donald Trump pediu à Suprema Corte que mantenha as tarifas de emergência, depois de duas derrotas em tribunais inferiores. A Corte, de maioria conservadora, deve decidir se a lei de poderes econômicos de emergência autoriza o presidente a impor taxas unilaterais. As tarifas seguem em vigor até outubro.

