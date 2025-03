12 denunciados pelo MP por envolvimento no caso do delator do PCC se tornam réus JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 17h57 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h16 ) twitter

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Nesta sexta-feira (28), o Ministério Público denunciou 12 suspeitos de envolvimento no caso de Vinicius Lopes Gritzbach, o delator do PCC. A Justiça aceitou a denúncia, transformando-os em réus. As investigações mostraram que eles tinham envolvimento com atividades da organização criminosa, mantendo negócios na zona leste da capital paulista que serviam como fachada. E ainda: Polícia prende quadrilha que vendia drogas e aplicava golpe da maquininha na praia de Ipanema, no RJ.

