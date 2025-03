12 ônibus são sequestrados em protesto contra a morte de um ambulante por bala perdida no RJ JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 22h16 (Atualizado em 14/03/2025 - 01h08 ) twitter

A morte de um ambulante por bala perdida provocou um protesto contra a Polícia Militar no Complexo do Chapadão, uma das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Marcelo Santos Martins, de 52 anos, morreu atingido por uma bala perdida quando saía de casa para trabalhar. Pelo menos 12 ônibus foram sequestrados e utilizados para fechar o trânsito na região.

